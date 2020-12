Tineke uit Nunspeet verloor haar vader door corona en is ontroerd door de roos die Timo (19) brengt: ‘Goud’

Ook Nunspeetse politiek vindt bouw van nieuwe woonwijk in ‘t Hul Noord noodzake­lijk

9 december Het aanhoudende verzet van omwonenden ten spijt, komt de bouw zeshonderd woningen in 't Hul Noord in Nunspeet alsmaar dichterbij. Terwijl de lokale politiek eerder nog volop twijfels uitte over de mogelijke komst van de nieuwe wijk, is de meerderheid van de fracties inmiddels overtuigd van de noodzaak ervan.