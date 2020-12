Tiny (65) ontwaakte uit coma als totaal ander mens, maar Harry bleef: ‘Je laat je vrouw niet alleen achter’

Water gutst door Oosteinder­straat in Nunspeet na breuk in leiding

18 november Bewoners van de Oosteinderstraat en omgeving in Nunspeet moeten tot halverwege de dag rekening houden met een storing in het waterleidingnet. Door nog onbekende oorzaak is er vannacht een breuk in de leiding in die buurt ontstaan, waardoor water in een flinke hoeveelheid door de straat stroomde.