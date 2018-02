Toch Passion in Nunspeet, ondanks weerstand

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet gaf in de gemeenteraadsvergadering deze week aan dat RTV Nunspeet een vergunning krijgt voor het evenement. B en W toetsen een evenement op basis van de openbare orde en veiligheid en niet op basis van de inhoud van het evenement. Orde en veiligheid zijn niet in het gedrang.

Retorisch

Voor de SGP was deze uitkomst geen verrassing. Vragen over het evenement en de vergunning stelde fractievoorzitter Chris Stoffer vooral om namens zijn achterban gevoelens van pijn en teleurstelling een publieke stem te geven. ,,Het was een retorische vraag. Ik wist dat de vergunning wordt vergund als die aan de APV voldoet. Maar de opvoering van The Passion in Nunspeet heeft bij veel mensen veel emotie losgemaakt. De kruisiging van Jezus is voor velen zo heilig, teer en liefdevol, dat zij vinden dat dat niet nagespeeld mag worden. Om dat bespreekbaar te maken, heb ik mijn rol als volksvertegenwoordiger vervuld. Natuurlijk zijn er veel mensen die The Passion een mooi initiatief vinden, daarvoor hebben wij ook alle respect, maar voor velen is het ook een oorzaak van pijn en verdriet.''

Stoffer wil geen intolerantie uitstralen met zijn mening dat The Passion wat hem en zijn achterban betreft niet in Nunspeet moet worden opgevoerd in een openbare ruimte. ,,Wij gaan geen hakken in het zand zetten of de barricades op. Ik wil ook geen oordeel uitspreken, de intentie van de organisatie is ongetwijfeld mooi. Sommige andere kerken vinden het ook juist een mooie manier om te evangeliseren. Maar dat doet niets af aan onze mening.''

Niet bevredigend

In het spoor van de vragen van de SGP hadden op initiatief van dominee A. Schot een drietal dominees namens diverse kerken in Nunspeet afgelopen week een gesprek met de organisatie, RTV Nunspeet. ,,Daarin hebben beide partijen hun standpunt duidelijk gemaakt. Wij hadden graag gezien dat The Passion niet doorging, maar dat was niet het resultaat van het gesprek. In die zin was het niet bevredigend voor ons, al was het een keurige ontmoeting.''

Schot: ,,De organisatie heeft gezegd na de opvoering in gezamenlijkheid te willen evalueren. Dat stellen wij op prijs, maar dat is voor ons niet genoeg. Nee, we gaan niet demonstreren. Wel gaan wij in een advertentie in Nunspeet volgende week bezwaren openlijk kenbaar maken. Uitspreken namens zes dominees uit Nunspeet dat dit evenement ons en onze achterban schokt. Mensen kunnen via een e-mailadres hun bezwaren aangeven, dat gaan we uitprinten en overhandigen aan de organisatie van The Passion. Om te laten zien dat duizenden mensen in Nunspeet het hier niet mee eens zijn. Uiteraard, er zijn ook mensen die het een mooi nieuw initiatief vinden voor onze woonplaats, maar het had de organisatie gesierd als ze vooraf op z'n minst met ons in overleg waren gegaan. Er is gesproken met enkele kerken, maar niet met die ons.''