Toch subsidie voor verbouwing De Roskam in Nunspeet

De Roskam is een van de oudste panden in Nunspeet. In de huidige vorm staat het gebouw er sinds 1855, maar op oudere kaarten is ook al bedrijvigheid op de locatie te zien. Niet gek dus dat het markante pand, dat is gevestigd in de Dorpsstraat, is aangewezen als een gemeentelijk monument.

Begin dit jaar hebben Hein en Anna Frens De Roskam overgenomen met als doel het voormalige hotel in ere te herstellen en om te bouwen tot een dorpsherberg. Het plan heeft de zegen gekregen van het gemeentebestuur. De heropening van De Roskam staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019.

Subsidie

Het echtpaar Frens hoopte een deel van de verbouwing te kunnen bekostigen met de monumentensubsidie van de gemeente Nunspeet. Maar omdat het pand al in de steigers stond op het moment dat de aanvraag bij de wethouder op het bureau belandde, werd het verzoek afgewezen. Dat schoot het lokale CDA in het verkeerde keelgat.,,Volgens de letter van de wet zal het besluit wel kloppen", zo zei fractievoorzitter Koos Meijer tegen deze krant. ,,Beleid is echter geen wet. We moeten juist blij zijn met deze initiatieven, dat is niet in iedere gemeente zo. Deze mensen moeten geholpen worden."