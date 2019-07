Toerist op Noord-Veluwe loopt warm voor wolf, Staatsbosbeheer denkt na over speciale excursies

Meerdere keren per week trekken groepen toeristen de bossen in voor het spotten van wild. In de schemering hopen ze oog in oog te staan met herten, zwijnen en ander wild. Deze zomer is er een roofdier dat voor meer aantrekkingskracht zorgt: de wolf. Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) merken dat toeristen via hun excursies hopen om een glimp op te vangen van het dier.