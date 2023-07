Tot zijn verrassing krijgt beledigde agent Benjamin een kaartje met excuses: ‘Dit maakt veel goed’

Rechter geeft groen licht voor Harderwijk ‘migranten­ho­tel’, zónder aanleg van een extra weg

Er mag een ‘migrantenhotel’ worden gebouwd op de grens tussen Harderwijk en Ermelo, zónder dat een extra ontsluitingsweg wordt aangelegd. Dat heeft de rechter bepaald. Goed nieuws voor initiatiefnemer WeLiving, al is de kans klein dat de strijd hiermee voorbij is. Dat de weg er niet komt, is namelijk tegen het zere been van omwonenden.