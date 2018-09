Totempalen weer terug in centrum Elspeet

Video Deventena­ren jagen op geesten in Nunspeet: 'Hele aparte ervaring'

16:49 Praten met geesten in Huize Valentijn in Nunspeet, een groep ghosthunters uit Deventer en Twello deed het twee weken geleden en liet het resultaat begin deze week zien aan de bijna drieduizend volgers op hun YouTubekanaal. ,,We hoorden verschillende stemmen."