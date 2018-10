Tractor knalt op auto in Nunspeet

In Elspeet gevonden granaat is Britse ‘Mills Bomb’

22 oktober Hoe het geallieerde oorlogsmaterieel onder het parkeerterrein van de Hervormde Kerk in Elspeet terecht is gekomen, is nog een raadsel. ,,Daar ben ik momenteel mijn hoofd over aan het breken”, zegt lokale historicus Henk van Asselt. ,,Het is in ieder geval een zeer bijzondere vondst.”