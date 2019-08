Trein ramt auto in centrum Nunspeet: inzittenden komen met de schrik vrij

Vakantieadres

In de auto zat een bejaard echtpaar. Het stel was naar Nunspeet gekomen om uit te kijken naar een vakantieadres voor volgend jaar. ,,We staan momenteel op een camping in Ugchelen’’, vertelt de man kort na het ongeval. Hij is bereid uit de doeken te doen wat er is gebeurd, maar wil niet met z’n naam in de krant. ,,Op de spoorwegovergang kwamen we tot stilstand en ik kon niet verder omdat de auto voor ons de weg blokkeerde. Even later werden we geramd door de trein. We hebben veel geluk gehad.’’