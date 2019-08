Treinverkeer Nunspeet-Zwolle ligt stil: trein botst tegen auto

Twee gewonden bij botsing op Eperweg

9:00 Twee automobilisten zijn vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de Eperweg. Door onbekende oorzaak kwamen twee auto's tussen Epe en Nunspeet met elkaar in botsing. Een arts die met een traumahelikopter gekomen is is met de zwaarst gewonde persoon in een ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.