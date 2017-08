Truckprijzen gaan naar 't Harde en Putten

Prijs naar Putten

Ook was er een eerste prijs voor Bram Krabbenborg uit Putten met zijn wagen van Evers & Posthouwer. Hij won zijn prijs in categorie 7 speciale voertuigen. In het juryrapport stond: ,, Een goed doordachte half jaar oude veecombinatie. Als de jury uit varkens had bestaan dan hadden ze hiermee vervoerd willen worden. De exclusieve uitstraling in combinatie met de presentatie op de paddock maakt deze auto tot de onbetwiste winnaar in zijn categorie."