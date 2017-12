Twee Amersfoorters gepakt in gestolen auto in Nunspeet

Vrachtwagen belandt in berm naast A28, berging pas na ochtendspits

30 november Op de A28 tussen Nunspeet en 't Harde is in de nacht van woensdag op donderdag een vrachtwagen van de weg geraakt. De vrachtwagen kwam in de berm terecht en reed vervolgens nog een heel stuk door de struiken. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.