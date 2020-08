Tweede fietspontje te water gelaten op het Veluwemeer: ‘Was keihard nodig’

Sinds enkele weken vaart er een tweede fietspontje tussen Hulshorst en Biddinghuizen, waardoor de capaciteit in coronatijd is verdubbeld van 16 naar 32 passagiers per uur. ,,De uitbreiding was ook hard nodig, want het pontje wordt steeds populairder.’’

Eigenlijk had het tweede pontje afgelopen voorjaar al te water moeten gaan. De coronacrisis gooide echter roet in het eten. Omdat toeristen wegbleven, had het immers weinig zin om twee pontjes dagelijks op en neer te laten pendelen tussen Surfoever Hoge Bijssel bij Hulshorst en Bremerbergse Hoek in Biddinghuizen.

Toen de coronamaatregelen in juni werden versoepeld, werd ook het fietspontje weer in de vaart gebracht op het Veluwemeer. Medio juli volgde het tweede pontje. Onder normale omstandigheden beschikken beide vaartuigen over een capaciteit van twaalf passagiers.

Coronabeperkingen

,,Maar door de coronabeperkingen kunnen er momenteel maximaal acht mensen meevaren’’, zegt Marc van Gaalen. De ondernemer is eigenaar van Aquacentrum Bremerbergse Hoek in Biddinghuizen, één van de twee aanmeerplaatsen van de fietspontjes. ,,Wat dat betreft mogen we onszelf gelukkig prijzen dat het tweede pontje deze zomer in gebruik is genomen. Zo kunnen we de capaciteit toch nog enigszins op peil houden.’’

De oorspronkelijke fietspont is in 2004 in de vaart gebracht. Van mei tot eind september pendelt het vaartuig op en neer tussen Surfoever Hoge Bijssel bij Hulshorst en Aquacentrum Bremerbergse Hoek in Biddinghuizen. De overtocht duurt twintig minuten, waardoor het pontje dus één keer per uur heen en weer kan varen.

Tweede pont hard nodig

,,We zijn heel blij met de tweede fietspont’’, zegt Van Gaalen. ,,Het was ook hard nodig. We vervoeren namelijk steeds meer passagiers. Vorig jaar maakten ruim twaalfduizend mensen de overtocht, een record. Dat komt neer op een gemiddelde van bijna 2500 passagiers per maand. Niet slecht voor een pontje dat tot voor kort maximaal 24 mensen per uur vervoerde.’’

Volledig scherm De fietspont meert aan in Hulshorst. © Bram van de Biezen

Door de toenemende drukte ontstonden er volgens Van Gaalen de afgelopen jaren steeds langere wachttijden. ,,Wat natuurlijk niet gek was, gezien de beperkte capaciteit. Maar voor fietsers is het natuurlijk balen als ze een half uur moeten wachten. Zeker omdat er bij de aanmeerplaats in Hulshorst niets valt te beleven. Er is geen horeca, niks.’’

Verder uitbreiden?

Denkt Van Gaalen dat de vaarcapaciteit in de toekomst nog verder moeten worden uitgebreid? ,,Hier kunnen we voorlopig wel mee uit de voeten. Zeker als we na de coronacrisis weer op volle sterkte kunnen draaien.’’

Het voornemen om een tweede pont in de vaart te brengen op het Veluwemeer, bestond al langer. Maar omdat de benodigde financiën ontbraken, lukte dat tot dusver niet. Daar kwam verandering in toen de gemeenten Dronten en Nunspeet besloten de portemonnee te trekken. Ook de provincie Flevoland, Stichting Gastvrije Randmeren en Bremerbergse Hoek leveren en bijdrage.