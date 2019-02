Tweede Kamer wil lagere aanrijtijden ambulances in Gelderland

Aanrijtijden van ambulances zijn in de provincie Gelderland vaak nog veel te lang, vindt de SGP. Op aandringen van de partij gaat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom in gesprek met zorgverzekeraars in een poging ze omlaag te brengen.

De Gelderse SGP gebruikt haar campagne voor Statenverkiezingen om aandacht te vragen voor het onderwerp. Volgens de partij wordt de wettelijk gestelde aanrijtijd van spoedritten in Gelderland nog te vaak overschreden. De SGP baseert zich op een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen, die de aanrijtijden in Nederland in kaart heeft gebracht. Hieruit blijkt dat de normtijd van 15 minuten in grote delen van Gelderland - met name op de Veluwe - regelmatig niet wordt gehaald.

In de Tweede Kamer heeft de SGP het onderwerp ook op de agenda gezet. Fractievoorzitter Kees van der Staaij diende dinsdag een motie in waarin zijn partij de minister oproept in overleg te treden met alle betrokken partijen, waaronder gemeenten en zorgverzekeraars, in een poging de aanrijtijden omlaag te krijgen. De oproep werd gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer.

Nunspeet

Op de Noord-Veluwe is vooral de gemeente Nunspeet een zorgenkind. Uit de meest recente cijfers van het Witte Kruis blijkt dat vorig jaar (tot en met augustus) bijna 30 procent van de spoedritten naar Elspeet niet op tijd was. Dat terwijl in 2017 een extra ambulancepost is geopend op recreatiepark Waldpark aan de Elspeterweg, met als doel de aanrijtijden korter te maken.