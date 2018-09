Twijfels over dierenbeul in Nunspeet

Dode katten in Nunspeet werk van dierenbeul?

16 september Is er een kattenhater actief in Nunspeet die deze dieren vergiftigt? Jolanda Niebeek vreest van wel. Haar eenjarige poes Pien overleed gisteren, nadat het beestje in een half uur tijd heel ziek was geworden. Volgens de eigenaresse is het de derde kat in twee maanden tijd die plots is gestorven. ,,Dit kan geen toeval zijn.”