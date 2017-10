Tyrza (25) ontvangt als eerste sleutel van woning nieuwbouwproject in Nunspeet

Met een net gestuct plafond gaat dat wat lastig. Maar Tyrza Wer van Bemmel had wel een gat in de lucht willen springen, toen ze de eerste stappen in haar nieuwe woning zette. ,,Ik ben superblij.''

Ze sloot als laatste van de twintig huurders een overeenkomst met Omnia Wonen. Toch kreeg Tyrza Wer van Bemmel gistermiddag als eerste de sleutel. Die werd symbolisch overhandigd tijdens de officiële oplevering van de eerste woningen in Molenbeek. Het zijn de enige sociale huurwoningen in de nieuwe Nunspeetse wijk, waar in totaal zeshonderd huizen komen te staan.

,,Een andere bewoner had deze woning al geaccepteerd. Alleen heeft die hem afgezegd'', vertelde de 25-jarige Nunspeetse. ,,Toen werd ik midden augustus gebeld of ik interesse had.'' Daar hoefde ze geen tel over na te denken. Niet zo verwonderlijk gezien haar huidige woonsituatie. De alleenstaande moeder woont momenteel met drie jonge kinderen (8 jaar, 2 jaar en een baby van 4 maanden) bij haar ouders. Geen ideale situatie natuurlijk. ,,Ik had dus ook niet zoveel keuze.''

Verwachtingen

Ze tekende daardoor bijna blind het huurcontract. Haar verwachtingen, voor zover ze die al had, werden gisteren ruimschoots overtroffen. ,,Ik was hier de laatste weken uiteraard weleens langs gereden. Toen heb ik ook al even door het raam gekeken. Maar dit is de eerste keer dat ik hier binnen ben. Ik vind het echt super groot. De twee slaapkamers, op zolder komt nog een derde, zijn ook heel ruim. En er komt best veel licht binnen.''

Lichtinval

Een rondleiding door de woning leert dat Wer van Bemmel geen woord teveel heeft gezegd. Al komt de rijkelijke lichtinval ook doordat ze een hoekwoning heeft. Aan de achterkant is het compleet donker, aangezien de woningen rug-aan-rug gebouwd zijn. Daar is veel over te doen. Want je hebt niet alleen minder licht, maar ook geen achtertuin.

De Nunspeetse kan zich er niet druk om maken. Ze heeft toch geen groene vingers. Voor haar zit er juist een voordeel aan, omdat ze door deze constructie ook minder stookkosten heeft.

Met 592 euro kale huur zijn de woningen niet duur. Omnia Wonen mikte immers op gezinnen met een smalle beurs en dat bleek een schot in de roos. Er kwamen 250 reacties, terwijl er maar twintig plekken te vergeven waren. Manager vastgoed Ton Hoogendoorn liep gistermiddag dan ook uitermate tevreden rond. ,,We hebben blije huurders en een mooi woonproduct. Daar zijn we heel content mee. Er is heel veel vraag naar dit soort woningen. In Elspeet hebben we acht precies dezelfde huizen staan. Als het aan mij ligt, gaan we dit concept in nog meer plaatsen herhalen. Dat kan in Nunspeet zijn, maar ook in een andere gemeente.''

Trots

Hoogendoorn liet weten dat hij nog meer heeft om trots op te zijn. ,,Op een woningmarkt vertelden we dat we binnen een half jaar de eerste woningen wilden opleveren. Toen werden we vreemd aangekeken door de andere partijen die hier aan het bouwen zijn. Dan is het natuurlijk gaaf als het lukt, want we zijn op 1 april begonnen. Met aftrek van vakanties hebben we het zelfs ruim gehaald. Of we ze een poepje hebben laten ruiken? Haha, dat gevoel heb ik wel.''