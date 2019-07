Uitblijven regels accu-opslag levensgevaarlijk: ‘Vroeg of laat gaan er slachtoffers vallen’

Veluwse wolf gaat ‘het theater in’ dankzij jonge theaterma­ker én Herman van Veen

17:35 ‘Gefascineerd’ was Folkert Wesseling (24) uit het Friese Gorredijk door al die berichten over de terugkeer van de wolf in Nederland. Reden om in de materie te duiken en samen met Herman van Veen een theatervoorstelling te maken over de wolf, die is neergestreken op de Veluwe. Op woensdag 24 en zaterdag 27 juli wordt de voorstelling opgevoerd bij het Bezoekerscentrum in Nunspeet.