Uitbreiding Nestlé in Nunspeet zet buurt op scherp: ‘Ik krijg een circustent van 8 meter hoog voor de deur’

Buren zien Nest­lé-fa­briek in Nunspeet steeds dichterbij kruipen: ‘Vanaf nu gaan we overal voor liggen’

Ze voelen zich als de kleine David die het tegen de reus Goliath moet opnemen. Maar buren van Nestlé in Nunspeet zijn vastberaden de strijd aan te gaan. Eerder dit jaar zagen ze met lede ogen aan hoe de melkfabriek uitbreidde in de richting van hun woningen. ,,De fabriek kruipt de wijk in. We gaan nu overal voor liggen.’’

4 september