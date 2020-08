Uitslaande brand verwoest vakantiehuis in Nunspeet

De brandweer ging met twee blusvoertuigen en een watertankwagen naar het gebouw op Bospark Nuwenspete aan de Elspeterweg. Daar bleek dat het vuur al uitslaand was. Er waren geen personen meer in de woning aanwezig.

De Veiligheidsregio meldde even later op Twitter dat het sein ‘brand meester’ was gegeven. De woning, die tegen de bosrand aan staat, is uitgebrand. De oorzaak van de brand is (nog) onbekend.