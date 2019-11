Uitstel van bomenkap voor brandsingel langs A28 ‘hoeft geen probleem te zijn’

Het is ‘begrijpelijk’ dat de massale bomenkap langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk is uitgesteld . Zo reageert de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op het besluit van wegbeheerder Rijkswaterstaat. ,,Het is een dossier met veel, soms verschillende belangen, waar we met zijn allen uit moeten komen.”

De VNOG wil dat naaldbomen langs de snelweg gekapt worden, omdat het beter is voor de brandveiligheid. Dat moet gebeuren in een strook die tachtig meter breed is en dertig kilometer lang. Zonder het zeer brandbare hout ontstaat een natuurlijke rem. Die voorkomt dat een bermbrandje een natuurbrand kan worden. Een risico dat groter wordt met drogere en hetere zomers.

Verantwoorde keuze

De kap zou eind januari beginnen. Maar dit heeft Rijkswaterstaat voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zo zijn de benodigde vergunningen (nog) niet verleend en is bij betrokkenen, zoals VNOG, gemeenten en provincie, discussie over de noodzakelijke breedte van de brandcorridor langs de A28. Zo wordt een kaalslag gevreesd. De discussie vindt de VNOG ‘niet zo'n probleem’. ,,Wij adviseren en het is aan bestuurders om een maatschappelijk verantwoorde keuze te maken", stelt een woordvoerster van de VNOG.

Zij vervolgt: ,,Het uitstel hoeft gezien de tijd van het jaar geen probleem te zijn.” Een acute aanleiding is er niet, want de VNOG neemt vijf jaar de tijd om in de hele provincie maatregelen te nemen tegen natuurbranden. Alleen kon het maken van de corridor langs de A28 gecombineerd worden met groot onderhoud aan de snelweg.

Middenberm