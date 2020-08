Van de trainingsschool in Nunspeet naar de puinhopen van Beiroet: deze honden zoeken ruikend langs rotsblokken naar overlevenden explosie

reportage Mondkapjes verplicht in Nunspeet? ‘Dan liever terug naar strengere maatrege­len’

6 augustus Nunspeet is geen Amsterdam en de Dorpsstraat is geen Kalverstraat. Maar burgemeester Breunis van de Weerd vindt dat het in zijn dorp soms té druk is. Hij denkt daarom aan een mondkapjesplicht, zoals die nu in Rotterdam en Amsterdam al geldt. Alles om corona er onder te krijgen. Maar wat vinden ze daar in de Dorpsstraat van?