Van Hemmen wil het hele jaar toeristen zien in Nunspeet

28 september Al veertig jaar staat haar natuurrubriek onafgebroken in de Libelle. Marjolein Bastin (75) maakte in haar leven zo'n vijfduizend tekeningen, schat ze in. In het Noord-Veluws Museum zijn er vanaf zaterdag 120 te zien, plus nog eens veertig van Vera de Muis. 'Tekenen is ademen' is niet zomaar de titel van de expositie; het is haar levensmotto. ,,Stoppen is moeilijker dan doorgaan."