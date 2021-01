Van kippenslachter naar stemmenteller is kleine stap voor Cyrille (21) uit Nunspeet

Veluwe wil meer muziek in de klas: ‘Het moet net zo normaal worden als rekenen of taal’

10 december Het muziekonderwijs voor kinderen op de Veluwe gaat vanaf volgend jaar een flinke oppepper krijgen. Dat is althans de bedoeling van het project Meer Muziek in de Klas, waarbij de hele regio van Nijkerk tot Elburg wordt betrokken. Wibrand van Norel is namens Cultuurkust Harderwijk de aanjager. ,,De impact van muziek op het welzijn van het kind is groter dan je denkt.’’