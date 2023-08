Vandalisme en houtrot zorgen ervoor dat deze uitkijktoren in Vierhouten dicht moet

Burgemees­ter legt café in Nunspeet nachtver­bod op na ‘signalen', maar dat blijkt onterecht: eigenaar krijgt schadever­goe­ding

Vier weekenden lang moest Dutch Pub De Zaak in Nunspeet vorig voorjaar de deuren al om 01.00 uur sluiten in plaats van om 04.00 uur. Eigenaar Harry ten Hove was boos en verdrietig. Het nachtverbod van de toenmalige burgemeester was onterecht gebaseerd op geruchten over drugs en alcohol, moest de bestuurder later zelf erkennen. Nu krijgt Ten Hove een schadevergoeding van de gemeente.