Veertig inwoners van Nunspeet overleden aan corona

Henk Vis (57) uit Nunspeet terug uit ziekenhuis nadat coronavi­rus hem zwaar raakte

5 april De deur blijft hermetisch dicht. Henk Vis weet wat het woord quarantaine inhoudt. In het zo getroffen Nunspeet neemt de 57-jarige geen enkel risico. Hij werd zelf vier weken geveld door het coronavirus. Lag in het ziekenhuis, maar is nu aan de beterende hand. ,,Ik dacht dat ik in mijn reservetijd zat.’’