Veld Vierhouten eindelijk op de schop

Alles en iedereen is inmiddels klaar voor de aanleg van een hybrideveld bij voetbalvereniging Vierhouten'82. Eind februari heeft er met succes een aanbesteding plaatsgevonden rondom dit project. Volgens voorzitter Peter van Klompenburg beginnen de werkzaamheden aan het hoofdveld op 23 april.

Een goed veld voor de voetbalvereniging is al jaren een probleem. Na wat omzwervingen kwam de club uit nabij de Elspeterbosweg. Maar die grasmat laat veel te wensen over. Zeker bij slechte weersomstandigheden is spelen moeilijk. Plannen voor de aanleg van een extra half veld gingen de prullenbak in vanwege de aanwezigheid van het vliegend hert. De gemeente Nunspeet ging daarom op zoek naar alternatieven en kwam uit bij een hybride constructie.

Onderhoud

De voorbereidingen hiervoor zijn het afgelopen najaar in gang gezet. De aanbesteding is gewonnen door Domo Sport en Leisure. Het college heeft hier onlangs een bedrag van 368.687 euro voor beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor het veld een onderhoudsovereenkomst voor de periode van acht jaar aangegaan.

Van Klompenburg is vanzelfsprekend blij dat de kogel door de kerk is: ,,Eindelijk is er een oplossing. Eentje waarmee we uit de voeten kunnen. Wij zijn de hoofdgebruiker, maar voor heel Vierhouten is dit van groot belang.”

Uitzondering

Vanwege de werkzaamheden kan de voetbalclub, met vijf teams, vanaf 23 april geen thuisduels meer spelen. Hier zijn al voorbereidingen voor getroffen: ,,De meeste teams moeten nu nog vooral uit spelen. In overleg met de KNVB hebben we daarnaast de thuiswedstrijden omgezet in uitduels. Uitzondering is 12 mei, dan speelt het eerste elftal bij de buren van Elspeet”, aldus de voorzitter.