Veluvine in Nunspeet zet streep door alle voorstellingen tot en met 1 april

Het is steeds stiller op de Veluwse heide (en dat komt door stikstof)

10 maart Zeldzame insecten en vlinders die uitsterven, vogels die verdwijnen, woekerend exotisch mos en gras, en stervend loofbos. In de Veluwse natuurgebieden sluimert een ecologische ramp. Hoofdschuldige is stikstof. De Stentor wilde het wel eens met eigen ogen bekijken en trok met boswachter Rick de Ruiter de natuur in. ,,Het is één voor twaalf. Wat zeg ik? Het is al twaalf uur geweest!’’