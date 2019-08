Veluwemeerkust in Hulshorst krijgt impuls: ‘wat écht ontbreekt, is een wandelpad langs het water’

Bomen ‘slachtof­fer’ van de verkeers­vei­lig­heid: A28 krijgt vangrail in middenberm tussen Wezep en Nunspeet

7 augustus Er komt een vangrail in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet. Het moet voorkomen dat auto's die van de weg schieten in de bosschage belanden, meldt Rijkswaterstaat. De werkzaamheden starten in het najaar.