Veluws ‘misdaadduo’ hield Hollywood-deal jarenlang geheim: ‘We kregen een cheque van Nicole Kidman’

,,We hebben een cheque van drieduizend dollar gekregen van Nicole Kidman om niet met anderen in zee te gaan’’, vertelt Richard Eikelenboom via Skype. Hij en zijn vrouw wonen inmiddels voornamelijk in Denver, Colorado maar runden hun Independent Forensic Services (IFS) jarenlang vanuit een boerderij in de bossen van Hulshorst. Die boerderij is onlangs verkocht, maar de serie speelt zich alsnog af in dit gebouw. En straks zijn Richard en Selma Hollywoodsterren.