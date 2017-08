Veluwse schapen weer onder leiding

De schapen van de Veluwse schaapskudde zitten niet lager zonder herder. Daphne van Zomeren (41) zal per 1 september de leiding over de 150 lammeren en ooien op haar nemen.

In de schaapherderswereld is Van Zomeren al een bekende naam. Als ZZP-schaapsherder was zij in de afgelopen zeven jaar al verantwoordelijk voor kuddes in de Amsterdamse Waterleidingduinen, het Goois Natuurreservaat en Hoog-Buurlo.

Nunspeet

De Veluwse kudde begraast een gebied van 900 hectare op de heidevelden van de Gemeente Nunspeet. Het hoeden van de schapen is dan ook een voltijdsbaan. Van Zomeren zal samen met de terreinbeheerder de inzet van de kudde plannen in het gebied met een begrazingsplan. Ook houdt ze de gezondheid van de kudde in de gaten in samenspraak met een dierenarts, en houdt ze de administratieve taken bij.

Kudde groter

Haar plan is onder meer om de kudde uit te laten groeien tot een groep van drie- tot vierhonderd schapen, zegt de nieuwe herder in een persbericht. “En: het betrekken van het publiek bij de kudde. Ik kijk er naar uit om actief deel te nemen aan prachtige evenementen zoals de Lammetjesdag en het Schaapscheerdersfeest.”

Verhuizen