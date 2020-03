Veluwse zorgen over natuurbranden nemen toe

Scholieren krijgen indruk van onder­gronds leven in Vierhouten dankzij het koffertje van Eric Davidson

2 maart Plechtig werd een oud koffertje met inhoud zaterdagmorgen in hotel restaurant De Vossenberg in Vierhouten tot ‘leermiddel’ verheven. Het is de bedoeling dat basisscholieren zich daarmee een voorstelling kunnen maken van het ondergrondse leven in ‘Het Verscholen Dorp’ in Vierhouten tijdens de Tweede Wereldoorlog.