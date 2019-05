Verbouwing Marktplein Nunspeet leidt tot gemengde gevoelens bij ondernemers

Mogelijk tweede fietspon­tje in de vaart tussen Nunspeet en Biddinghui­zen

3 mei Er zijn plannen om een tweede fietspontje in de vaart te brengen op het Veluwemeer. In de zomermaanden pendelt de Paddegat IV, die ruimte biedt aan twaalf passagiers, één keer per uur op en neer tussen Hulshorst en Biddinghuizen. Dat is te weinig, vindt Stichting Gastvrije Randmeren.