Verdachte drugsdealer verkocht ‘slechts af en toe’

De 45-jarige Robbie V. uit Nunspeet had geldproblemen. En dus ging hij begin 2017 in Lelystad aan de slag voor een drugsdealer. ‘Niet zo veel hoor, alleen af en toe.’ Maar daar gelooft de officier van justitie niks van. Hij eiste woensdag in de Lelystadse rechtbank een cel- en taakstraf tegen hem.

Die strafeis was niet alleen voor het dealen van coke, heroïne en xtc, maar ook voor het op zak hebben van 16,25 gram coke en 1,63 gram xtc en verboden wapenbezit. Daarnaast zou V. op 31 augustus vorig jaar hebben geprobeerd te betalen met valse biljetten van 20 en 50 euro bij een tankstation in Lelystad.

Maar dat ontkent hij allemaal. De drugs die werden gevonden in de auto waarin hij reed, toen hij werd aangehouden op 2 april 2017, waren niet van hem. ‘Die auto was ook helemaal niet van mij’, zei hij ter zitting.

Op 25 september werd hij opnieuw aangehouden in een auto in Lelystad. Toen vonden agenten een verboden mes en balletjespistool in de wagen. ‘Maar dat was de auto van mijn pas overleden schoonvader. Ik wist helemaal niet dat dat er in lag, er reden meer mensen in die auto in die periode.’

Vals geld

En het ‘valse geld’ dat hij probeerde uit te geven aan sigaretten bij een BP tankstation, had hij gekregen voor een televisie. ‘Die had ik verkocht voor 300 euro. Ik wist helemaal niet dat het vals geld was. Die mevrouw van de BP gaf me de biljetten terug en die heb ik later zonder problemen uitgegeven aan boodschappen, dus volgens mij was er niet zoveel mis mee.’

Maar het dealen tussen januari en 2 april vorig jaar, dát bekende V. dan weer wel. ‘Ik kreeg 10 euro per verkochte gram, 5 euro voor een halve verkochte gram. Dat deed ik omdat ik in geldproblemen zat. Maar als ik nu zie wat voor problemen met dit allemaal heeft opgeleverd, dan was ik er nooit aan begonnen. Ik was stom.’

Bedreigingen

Want de Nunspeter kreeg naar eigen zeggen heel veel bedreigingen aan zijn adres, na zijn arrestatie. ‘Ik ben Lelystad ontvlucht daardoor. Ik woon nu in een caravan in Nunspeet en zie mijn kinderen niet meer. Mijn hele gezin is hieraan kapotgegaan.’

Inmiddels heeft V. zijn leven weer een beetje op de rit. De reclassering helpt hem, zijn vriendin steunt hem. ‘We knokken heel hard om de boel weer recht te trekken.’ De reclassering beaamt dat. ‘Hij stelt zich open en bereidwillig op’, schrijven zij in hun rapport. ‘Maar hij moet wel volledige inzage geven in zijn financiële situatie, zodat we hem ook daarbij kunnen helpen’, liet een reclasseringswerker ter zitting weten.

De officier van justitie achtte de man schuldig aan alle feiten op de dagvaarding. Alleen de aanklacht van het proberen uit te geven van vals geld, matigde hij. ‘Ik houd het bij in bezit hebben van vals geld.’

Voordeel van de twijfel

Hij wilde V. hoe dan ook toch het voordeel van de twijfel geven en eiste daarom 150 uur werkstraf en 240 dagen cel, waarvan 200 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al 40 dagen in voorarrest zat, hoeft hij met deze eis niet meer de cel in. ‘U bent weer op de goede weg, dat wil ik niet doorkruisen.’

Wel wil de officier nog een ontnemingsvordering voorbereiden voor een latere rechtszitting om de illegale verdiensten van de drugshandel terug te krijgen.