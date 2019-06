Verdachten overval bungalowpark Nunspeet langer in voorarrest

video Bestuurder tollende boot op Veluwemeer had te veel gedronken en geen vaarbewijs

23 juni De lege tollende boot waarvoor de hulpdiensten zaterdagavond massaal uitrukten bleek bestuurd te zijn door een man die veel te veel gedronken had. Het gaat om een 58-jarige man uit Nunspeet, die ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Ook was hij niet in bezit van een vaarbewijs.