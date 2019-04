Verdachten overval op woning in Nunspeet blijven vastzitten

De vijf verdachten van een gewelddadige overval op een bungalow in Nunspeet blijven vastzitten. De rechtbank trekt in september twee dagen uit voor deze strafzaak.

Dat bleek donderdag op de pro-formazitting in de Zutphense rechtbank. Het was warm op de bewuste 2 augustus vorig jaar. En het was druk op het bungalowpark De Witte Wieven. Tussen de twintig en dertig getuigen zijn gehoord over de overval op een woning op het park. En geen van hen wees Nunspeter Robin van de K. (40) als verdachte aan, zei hij tegen de rechters. Hij vond het onbegrijpelijk dat hij nog altijd vastzit op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak.

Hij zou de tipgever zijn voor de vier medeverdachten die uit het Westen van het land komen. Het idee was dat er veel te halen was in de bungalow van de eigenaar van het park. De gewapende overvallers eisten geld en zochten naar kostbare spullen. Het 10-jarige zoontje van de slachtoffers wist echter vanuit de bungalow familie te bellen. Toen die bij de woning arriveerden, vluchtten de verdachten weg.

Direct aangehouden

Twee werden meteen die dag aangehouden. Een van hen is de 28-jarige Ayesha M. Nunspeter Van de K. noemde haar een ‘pathologische leugenaar’. Hij zou ze getipt hebben over kluizen in de bungalow. Maar voordat hij die tip gegeven zou hebben, zocht M. al op internet naar informatie hierover, zei de raadsman van de Nunspeter. De officier van justitie schoot uit haar slof na de suggestie van de raadsman dat M. via een agent meer informatie had gekregen.

M. zei eerder dat de Nunspeter een lange spijkerbroek en vest aan had, maar wijzigde dat later in een korte broek en t-shirt. Dat zou de man daadwerkelijk gedragen hebben, bleek uit politie-informatie die aan M. gelekt werd. ,,Ik vind de insinuatie dat de politieman buiten het verhoor om informatie aan haar had gegeven, wel erg ver gaan’', zei de officier. Zij zag geen reden de verdachten op vrije voeten te stellen.