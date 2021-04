Vermist kalfje in Hulshorst is gevonden! Conducteur zet trein stil om dier te vangen

Update en video Meer dan honderd varkens vallen in mestput in stal in Nunspeet, paar dieren overleven het niet

7 maart In een stal aan de Vreeweg in Nunspeet zijn meer dan honderd varkens in de mestput gevallen. Dit gebeurde nadat de vloer van de stal deels is ingestort. Een handjevol varkens heeft de val niet overleefd.