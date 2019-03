Vermiste vrouw (56) gevonden na zoektocht met helikopter bij Nunspeet

De 56-jarige vrouw ging zondagavond rond 19.30 uur op pad vanaf de Nunspeterweg in Vierhouten. Ze vertrok te voet in onbekende richting. Omdat ze rond 23.00 uur nog altijd niet terug was, werd een Burgernet-actie opgezet. Na middernacht werd bovendien vanuit een politiehelikopter tussen Vierhouten en Nunspeet gezocht.