Vier drankrijders in Nunspeet

Een van hen was een beginnend bestuurder wiens rijbewijs is ingevorderd, omdat hij in het politiebureau 595 ugl/l blies. Voor bestuurders die pas hun rijbewijs hebben, geldt een limiet van 0,88 ug/l. Wijkagent Johan Bouma laat via Twitter weten dat de uitgaansnacht in de horeca op deze vier processen-verbaal na rustig is verlopen.