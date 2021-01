Vierhouten fel gekant tegen komst arbeidsmigranten: ‘Eén op zes bewoners is buitenproportioneel’

NK Tijdrijden komt in 2022 mogelijk naar Nunspeet

17 december Nunspeet is in 2022 mogelijk het decor van de NK Tijdrijden. Momenteel onderzoekt de gemeente of het haalbaar is om het evenement te organiseren, waarna zij medio volgend jaar de knoop doorhakt. Tijdens het NK Tijdrijden strijden bekende wielerprofs zoals Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Anna van der Breggen om de nationale titel.