Vierhouten viert oud en nieuw al voor vierde jaar op rij samen

Dat heeft niet per se iets van doen met veiligheid of overlast. ,,Het is ontstaan omdat we gewoon een leuk samenzijn wilden hebben’’, vertelt Aartje van Houten (40) namens de organisatie. ,,Vroeger had Vierhouten een vreugdevuur. Maar dat is er al jaren niet meer.’’ Dus rukt het driehonderd zielen tellende dorp op nieuwjaarsdag even naar middernacht massaal uit naar het veld van de plaatselijke voetbalclub.