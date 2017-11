Viervoeter James uit Hulshorst is de beste jachthond van Nederland

video Dood edelhert vormt stilleven in Veluws bos

10 november De kop van het slachtoffer heeft faunabeheerder Rein van Vemde er snel afgehaald, zodat die wellicht nog bij iemand aan de muur kan hangen. Maar de romp en de ledematen van het vermoedelijk acht jaar oude edelhert worden ergens diep in de natuur achtergelaten. ,,We maken dan een beginnetje, zodat roofdieren zich er tegoed aan kunnen doen. Na een paar weken is er niets meer van over."