Vijf maanden celstraf voor uitzendkracht na mishandeling in Elspeet

De 24-jarige Richard L. uit Hongarije werd door een uitzendbureau in een boerderij in Elspeet ondergebracht. Hij was ontevreden, omdat er al tien andere werknemers woonden en het er een bende was. Toen een medewerker van het uitzendbureau hem ophaalde, gaf hij hem een klap in het gezicht. Daarna stak hij het een mes in de richting van het slachtoffer. Dat bleek uit beelden van de telefoon van het slachtoffer. Die had van tevoren al het idee dat het mis kon gaan en had zijn telefoon op camerastand in zijn borstzakje gestoken.