Vliegende herten hebben mot

Rekers verzorgt vanaf 19.30 uur een dia-avond in ’t Kerkerf, achter de hervormde kerk in Elspeet aan de Nunspeterweg 5. Thema is ‘De Veluwe over.’ De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor ‘Woord en Daad’, een organisatie die zich inzet voor armen in de derde wereld.