Vol broodfonds Noord Veluwe is basis voor tweede groep

Harderwijk heeft al een broodfonds, maar dat is met vijftig leden vol. Ook in Apeldoorn zijn er twee volle groepen. ,,Er is veel vraag en interesse voor een tweede groep op de Noord Veluwe. Daarom komt er een informatieavond in Harderwijk", zegt Biba Schoenmaker van de BroodfondsMakers.

Iedereen gelijk

Het broodfonds is bedoeld voor iedereen die niet in loondienst is. ,,Voor de mensen waar dus niets voor is geregeld tijdens ziekte. Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vinden ze vaak te hoog of ze hebben er geen vertrouwen in dat er werkelijk wordt uitgekeerd. Het broodfonds kent ook geen uitsluitingen op basis van leeftijd of aard van het beroep. Iedereen is gelijk."

Schenkingen

Deelnemers aan het broodfonds bepalen zelf hoeveel geld ze nodig hebben in de maand. Daarbij kunnen ze kiezen uit acht 'schenkingsniveaus' tussen de 750 en 2500 euro. Afhankelijk van de hoogte zetten ze maandelijks een bedrag opzij op een eigen rekening. Op het moment dat iemand binnen de groep ziek wordt, keren alle leden (naar rato van hun gekozen niveau) geld uit aan die persoon.

Vertrouwen

Schoenmaker: ,,De groepen zijn klein en gebaseerd op vertrouwen. Dat kan alleen bij weinig leden, zodat je elkaar kent of leert kennen. Er komt ook geen arts aan te pas bij ziekmelding. Wel moet je aangeven wat er aan de hand is. Je geeft dus een klein beetje openheid, maar krijgt daar veel voor terug. Door de kleinschaligheid merk je dat andere leden meelevend zijn en aanbieden werk over te nemen of op een andere manier te helpen."

Sinds de start in 2006 zijn er nu landelijk driehonderd groepen met meer dan 13.000 aangesloten ondernemers.