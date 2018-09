'Voldoende steun' voor plan opkopen Gelderse pauperparken

Dus de gemeente Nunspeet legt geen bom onder het plan?

Hoe zit het nou precies met die OVV?

Wat is de aanleiding voor dit plan?

Maar als overheid pauperparken opkopen, gaat dat niet wat ver?

Deze problematiek blijkt lastig te bestrijden. Veluwse gemeenten controleren weliswaar of parken illegaal permanent worden bewoond en of er criminele activiteiten plaatsvinden, en grijpen zo nodig in, maar het is dweilen met de kraan open. Want in de meeste gevallen steken dezelfde problemen niet veel later gewoon weer de kop op.

En met de OVV is de oplossing gevonden?

Wat zijn de gevolgen voor het plan als Nunspeet niet meedoet?

Die zijn vooralsnog beperkt. Van de deelnemende gemeenten wordt in dit stadium nog geen financiële bijdrage verwacht. De 4 miljoen euro waar de OVV in eerste instantie de beschikking over krijgt, komt uit de pot van de provincie. De kans dat dit budget toereikend is, is echter klein. Zeker als het project een succes wordt, moet er geld bij. In dat geval wordt ook van de deelnemende gemeenten verwacht dat zij de portemonnee trekken. En als Nunspeet niet meedoet, dan wordt de bijdrage per gemeente logischerwijs hoger. De Vereniging van Recreatieondernemers (Recron) maakt zich zorgen over het afhaken van Nunspeet. ,,Dan krijg je een waterbedeffect waarbij alle 'rotte appels' naar één gemeente trekken", zo zei regiomanager Ivo Gelsing afgelopen zaterdag in de Stentor.