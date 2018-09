‘Voldoende steun’ voor plan opkopen van Gelderse pauperparken

Dus de gemeente Nunspeet legt geen bom onder het plan?

Nee, zo laat woordvoerder Rianne Tol van de provincie Gelderland weten. ,,Er is breed draagvlak voor deze samenwerking bij de tien andere Veluwse gemeenten. Mocht het Nunspeetse college van B en W inderdaad besluiten niet mee te doen, dan zou dat jammer zijn, maar geen belemmering vormen voor de oprichting van de Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken (OVV).’’ Het besluit valt komende dinsdag.

Hoe zit het nou precies met die OVV?

Samen met elf Veluwse gemeenten, waaronder Elburg, Apeldoorn en Harderwijk, wil de provincie Gelderland de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OVV) oprichten. Deze organisatie krijgt de mogelijkheid verloederde vakantieparken op te kopen. Wat er vervolgens mee wordt gedaan, verschilt per geval. Een optie is om het vakantiepark op te knappen en door te verkopen aan een ondernemer. Maar de OVV kan er ook voor kiezen het terrein terug te geven aan de natuur of te slijten aan een projectontwikkelaar.

Wat is de aanleiding voor dit plan?

De Veluwe, hoewel een geliefd vakantiegebied, telt meerdere sterk verpauperde vakantieparken die zijn verworden tot broeinesten van criminaliteit. Het Kenniscentrum Criminaliteitspreventie becijferde dat op 7 procent van de Veluwse vakantieparken prostitutie en drugshandel aan de orde van de dag zijn. Ook worden duizenden recreatiewoningen illegaal permanent bewoond.

Maar gaat het niet wat ver dat de overheid pauperparken opkoopt?

Deze problematiek blijkt lastig te bestrijden. Veluwse gemeenten controleren weliswaar of parken illegaal permanent worden bewoond en of er criminele activiteiten plaatsvinden en grijpen zo nodig in, maar het is dweilen met de kraan open. Want in de meeste gevallen steken dezelfde problemen niet veel later gewoon weer de kop op.

En met de OVV is de oplossing gevonden?

Dat zal moeten blijken. Op papier is het een werkbaar plan met kans van slagen. Als de OVV een pauperpark opkoopt waar criminaliteit de afgelopen jaren welig tierde en dat vervolgens teruggeeft aan de natuur, dan zijn de problemen immers in een klap verdwenen.

Wat zijn de gevolgen voor het plan als Nunspeet niet meedoet?