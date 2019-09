Voor brandveiligheid gaan vrijwel alle naaldbomen voor de bijl langs A28 tussen Wezep en Nunspeet

Strijd om 't Hul Noord in Nunspeet barst los: ‘die woonwijk komt er niet’

6:00 Wordt er wel of geen woonwijk gerealiseerd in ‘t Hul Noord in Nunspeet? Dat moet de komende maanden duidelijk worden. Omwonenden, die fel tegen zijn, slijpen alvast de messen. ,,Het gaat niet gebeuren. Wij laten dat simpelweg niet toe.’’