Vooralsnog geen tweede fietspont tussen Hulshorst en Biddinghuizen

De Paddegat IV, die tussen mei en oktober op en neer pendelt tussen Hulshorst en Biddinghuizen, heeft plek voor twaalf passagiers. De oversteek duurt ongeveer 25 minuten, wat betekent dat het pontje één keer per uur heen en weer vaart. Dat is te weinig, vindt Gastvrije Randmeren. ,,Wie het pontje mist, moet nu een uur wachten. Dat is gewoon te lang”, vindt Braam.

Geen tweede pont

Ondanks dat alle neuzen dezelfde kant op lijken te staan, wordt er vooralsnog geen tweede pont in de vaart gebracht. ,,Zover zijn we simpelweg nog niet’’, zegt Braam. ,,Daar komt namelijk een hoop bij kijken. We moeten het bijvoorbeeld nog eens worden over de financiering. En zelfs als we nu alles op alles zetten om het voor elkaar te krijgen, dan gaan we deze zomer alsnog niet halen. Een tweede schipper heeft immers een groot deel van het seizoen gemist en heeft nog slechts tot oktober de tijd om geld te verdienen. Dat is voor hem nauwelijks aantrekkelijk.’’