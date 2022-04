Voorlopig einde aan toeristentreintje in Nunspeet, te duur en te onzeker

Tentoon­stel­ling over kunstenaar Gaby Bovenlan­der in Nunspeet verlengd

De tentoonstelling over beeldend kunstenaar Gaby Bovelander in het Noord-Veluws Museum in Nunspeet is verlengd tot en met 26 juni. De tentoonstelling is op 3 december 2021 geopend en zou tot 27 maart lopen. Tot verlenging is besloten, omdat het museum geen bezoekers mocht ontvangen tijdens de lockdown.

