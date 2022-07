Voorlopig geen zonnepark op weilanden in Nunspeet: ‘Ontiegelijk blij mee’

met video Grootste hardstyle-festival ter wereld is terug in Biddinghui­zen: ‘Mensen zijn hier poeslief voor elkaar’

Het grootste hardstyle-festival ter wereld is terug in Biddinghuizen. Zo’n 95.000 mensen, waarvan pakweg de helft uit het buitenland, gaan dit weekend los op de snoeiharde repeterende dreun van Defqon.1. ,,Iedereen is hier poeslief voor elkaar.’’

24 juni